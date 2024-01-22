تسليم رفات 41 من ضحايا داعش من الإيزيديين الى ذويهم

بحضور عدد كبير من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية والاجتماعية، تم تشييع وتسليم رفات 41 شهيدا من شهداء الإيزيديين الى ذويهم من أهالي شنگال (سنجار) في نصب الشهيد، بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال وزير الصحة العراقية، صالح الحسناوي، خلال حضوره مراسيم التسليم ممثلاً عن رئيس الوزراء الاتحادي: “أن دائرة الطب العدلي اكملت فحوصات المطابقة لنحو 41 رفات من شهداء الإيزيديين وسلمت اليوم الى ذويهم ليبلغ العدد الكلي المسلم إلى ذويهم من الايزيديين نحو 188 رفات”.

وأشار إلى ان “دائرة الطب العدلي مستمرة بإجراءات فحوصات المطابقة لجميع الرفات التي تصل إليها من المقابر التي تفتح بين الحين والآخر وتكملها على شكل وجبات وتسلمها إلى ذويهم”.

واقترف تنظيم داعش الإرهابي في 2014 جرائم مروعة ضد الايزيديين في شنگال ارتقت للإبادة الجماعية، مما ادى الى استشهاد الآلاف منهم ولا يزال الآلاف الآخرين في عداد المفقودين.

يذكر انه تم فتح 39 مقبرة جماعية للكورد الايزيديين من أصل 89 مقبرة في القضاء لحد الآن.

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