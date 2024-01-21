انقاذ 3576 إيزدياً وبقاء نحو 2600 مفقوداً

أفاد مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزديين والمستشار في رئاسة اقليم كوردستان، حسين قائدي، بانقاذ 3576 ايزدياً لحد الان، مقابل بقاء نحو 2600 شخص مفقود.



وقال حسين قائدي لشبكة رووداو الاعلامية، إن “الهدف من انشاء مكتب المختطفين الايزيديين هو انقاذ الايزيديين الذين وقعوا في أيدي عصابات داعش الارهابية في سنة 2014”.

وأوضح حسين قائدي أنه “منذ بداية فتح مكتبنا في شهر تشرين الاول سنة 2014 ولحد الآن تمكنا من انقاذ 3576 ايزدياً، منهم 1208 نساء، و339 رجلاً، والباقي اطفال من كلا الجنسين”.

مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزديين، اشار الى “بقاء نحو 2600 شخص مفقوداً لحد الان، سواء في أيدي العصابات الارهابية أو في المناطق التي كانوا تحت سيطرة العصابات الارهابية”، مؤكداً: “بتوجيه من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني فنحن مستمرون في عملنا وسنستمر لحين تحرير آخر مختطف أو مختطفة”.

يذكر أنه في 23 من شهر آب 2014، وبعد احتلالهم مدينة الموصل، هاجم مسلحو تنظيم داعش قضاء سنجار وأطرافه، حيث قتلوا أكثر من 5 آلاف كوردي إيزدي، وخطفوا 6 آلاف و417 آخرين.

كان عدد الكورد الإيزديين في العراق يبلغ نحو 550 ألفاً قبل حرب داعش.

بحسب مكتب إنقاذ المختطفين الإيزديين يعيش 135 ألف كوردي إزيدي في المخيمات بإقليم كوردستان، فيما هاجر أكثر من 120 ألفاً منهم إلى خارج البلاد.

ويعيش عدد كبير من الكورد الإيزديين في ألمانيا، وانضم البرلمان الألماني مطلع 2023 إلى العديد من البرلمانات والمؤسسات في العالم، التي اعترفت بما تعرض له الكورد الإيزديين “إبادة جماعية”.

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