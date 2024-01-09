اندلاع حريق في مخيم للنازحين الكورد الإزيديين في شيخان

اندلع حريق في مخيّم للنازحين الكورد الإزيديين في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، أسفر عن احتراق 5 كرفانات.

الحريق اندلع الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، وأسفر عن احتراق 5 كرفانات بحسب مدير الهجرة وتنسيق الأزمات في محافظة دهوك بير ديان جعفر.

وقال بير ديان جعفر، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، نايف رمضان، إن الحريق “الذي اندلع في مخيم (مام رشان) كان بسبب تماس كهربائي لم يسفر عن خسائر كبيرة”.

وهناك 16 مخيّماً للنازحين من سنجار في محافظة دهوك.

تتكرر حوادث الحرائق في المخيمات، اغلبها بسبب تماس كهربائي، وتنتشر بسرعة بسبب طريقة وضع الكرفانات والمواد المستخدمة فيها.

في أيلول 2023، اندلع حريق في خيمة داخل احد مخيمات النازحين بقضاء “بردَرَش” التابع لمحافظة دهوك، أسفر عن مصرع طفلة لا تتجاوز عام ونصف.

وحصدت تلك الحرائق ارواح مواطنين فروا من ديارهم والتجأوا الى هذه المخيمات بحثاً عن الامن والسكينة، فضلاً عن الأضرار المادية الكبيرة التي تخلفها.

بحسب إحصائية للشرطة، شهد إقليم كوردستان العام الماضي، 7 آلاف و546 حريقاً.

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