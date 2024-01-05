سائحون إسبان يستكشفون معبد لالش في دهوك

قصدت مجموعة سياحية اسبانية معبد لالش في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، استكشف خلالها السياح تاريخ المكان.

دانيال كونزاليس المشرف على المجموعة، يزور إقليم كوردستان للمرة الثانية، وهو يقول إن هناك اختلافاً كبيراً بين المرة الماضية وهذه المرّة.

دانيال كونزاليس، سائح اسباني، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن “هناك اشياء جيدة باقية وتوجد ايضاً بعض التطورات الحاصلة بالمباني والطرق، كتحسين الطرق”، مؤكداً: “لا اعتقد ان هناك شيئاً تراجع، بل ان كل شيء جيد وتحسّن في منطقة كوردستان”.

تتألف المجموعة من 19 شخصاً، جاؤوا في 28 من الشهر الماضي من برشلونة الى بغداد، ليتوجهوا بعدها الى إقليم كوردستان، ويقصدون محافظة دهوك كأولى محطاتهم، حيث زاروا الأماكن التاريخية والاثرية فيها.

وبياتريس سانشيز تبلغ من العمر 70 عاماً، هي طبيبة وتهوى دراسة التاريخ، قالت انها تنتظر منذ 20 عاماً زيارة منطقة ميزوبوتاميا ورؤيتها عن قرب.

واعربت بياتريس سانشيز عن سرورها بتواجدها بالمنطقة، بقولها: “اعتقد انني كبرت مع أمنيتي بزيارة هذا المنطقة، بحثت وقرأت كثيرا عنها، انا سعيدة جدا بمجيئي الآن، لأنني الآن واعية بذلك ويمكنني رؤية ذلك وفهمه اكثر من قبل 20 سنة”.

وقامت شركة سياحية خاصة بالتنسيق مع هيئة سياحة إقليم كوردستان بتنظيم الرحلة للمجموعة التي ستبقى ليومين في أربيل ودهوك.

من جانبه، اوضح منسق بين هيأتي السياحة بإقليم كوردستان والعراق، دلشاد خالد، لرووداو طبيعة عملهم مع الشركات السياحية ببغداد.

وقال: “نحن ننسق اكثر مع الشركات في بغداد، هي لديها تواصل أكبر نتيجة لمشاركتها في المعارض والنشاطات، يقومون بالاتصال بنا في هيئة السياحة ونحن نقوم بمساعدتهم”.

زارت 10 مجموعات سياحية محافظة دهوك العام الماضي، وهذه المجموعة الأولى التي تقوم بزيارة إقليم كوردستان هذا العام، ومن المتوقع قيام عدد أكبر من السائحين بزيارة دهوك مقارنة بالعام الماضي.

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