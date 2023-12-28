نائب محافظ نينوى: عدم حصول الكورد على مقعد في سنجار كارثة

أعرب نائب محافظ نينوى، علي عمر، عن خيبة أمله في النتائج التي حققها الكورد في انتخابات مجلس المحافظة وعدم فوزهم بمقعد في سنجار، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى “إجراء مراجعة دقيقة” لسياساتهما.



علي عمر رأى خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم “رووداوی ئەمڕۆ” الذي يقدمه نوينر فاتح على شاشة رووداو، أن “النتائج التي حققها الكورد في انتخابات مجلس محافظة نينوى كانت سيئة جداً، وانصدمنا بها”.

وأوضح أن “التوقعات كانت تشير إلى حصول الكورد على 9 إلى 10 مقاعد في مجلس محافظة نينوى، 7 للحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن النتائج لم تكن متوقعة، حيث حصل الكورد على 6 مقاعد فقط، 4 للحزب الديمقراطي الكوردستاني واثنان للاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وأضاف أن ذلك “أدى إلى تعريض مكانة الكورد في نينوى إلى الخطر”، محمّلاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني “المسؤولية” عن الوضع.

“لن يحصل الكورد على مواقعهم الحالية في نينوى”

نائب محافظ نينوى رأى أن “الكورد لن يحصلوا على شيء في حكومة نينوى المحلية المحلية الجديدة، ما لم يتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خطوات في مفاوضات تشكيلها”.

بشأن الوضع في سنجار، وصف عدم فوز أي مرشح كوردي في القضاء بـ “الكارثة”.

وبيّن أنه رغم وجود 200 ألف ناخب في سنجار، لم يتمكن أي مرشح للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني من الفوز، و”هو ما يعكس قلق وامتعاض أهالي سنجار من سياسات الحزبين من جهة، وقلقهم من الوضع الحالي لقضائهم من جهة أخرى”، كما أن عدم عودة النازحين أثر على نسبة أصوات الكورد، وفق علي عمر.

“سنجار باتت ضحية للصراعات السياسية” أضاف نائب محافظ نينوى، مشيراً إلى أن القضاء بات “ضحية الصراع الكوردي – الكوردي، والصراع بين الكورد والعرب، وبين إقليم كوردستان وبغداد، وحتى الصراع الإقليمي والدولي”.

وشهد العراق في 18 كانون الأول انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 41% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بحسب النتائج الأولية، حصل الحزب الديمقراطي على 4 مقاعد في انتخابات مجلس محافظة نينوى بعد أن نال 137.714 صوتاً، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على مقعدين بعد نيله 49.505 أصوات.

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