اختتام بطولة مدرسة شفانى ميديا الأساسية لكرة القدم

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، في يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 و بالتعاون مع مركز نعمة الأجتماعي اختتام بطولة مدرسة شفانى ميديا الأساسية لكرة القدم وبمشاركة ( 10 ) فرق وبحضور ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ صلاح سالم وقد جرت المباراة النهائية بين فريقي الصف الثامن /ا والصف الثامن /ب

وقد استطاع الصف الثامن /ا من الفوز بنتيجة 3– 1 وفي الختام تم تكريم الفريقين الفائزين بالأضافة إلى تكريم لجنة التحكيم وأفضل لاعب من قبل مركز لالش شنكال.

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