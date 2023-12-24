ديسمبر 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة مدرسة شفانى ميديا الأساسية لكرة القدم

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة مدرسة شفانى ميديا الأساسية لكرة القدم

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، في يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 و بالتعاون مع مركز نعمة الأجتماعي اختتام بطولة مدرسة شفانى ميديا الأساسية لكرة القدم وبمشاركة ( 10 ) فرق وبحضور ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ صلاح سالم وقد جرت المباراة النهائية بين فريقي الصف الثامن /ا والصف الثامن /ب

وقد استطاع الصف الثامن /ا من الفوز بنتيجة 3– 1 وفي الختام تم تكريم الفريقين الفائزين بالأضافة إلى تكريم لجنة التحكيم وأفضل لاعب من قبل مركز لالش شنكال.

 

 

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