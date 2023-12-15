ديسمبر 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

رئيس الوزراء يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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رئيس الوزراء يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يتقدم بأخلص التهاني وعميق الأمنيات والتبريكات إلى الإيزيديين من أبناء شعبنا الكريم، في العراق والعالم، بمناسبة عيد الصيام روزين ئيزي، مبتهلا إلى الباري -عز وجل – أن يغمر كل العراقيين، بجميع أطيافهم المتآخية، بالخير، وأن تملأ الأفراح والمسرات أيامهم، وأن يديم نعمته على عراقنا بالأمن والاستقرار والازدهار”.

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