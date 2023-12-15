نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد “صوم إيزي”: سنبقی داعماً وحامياً لحقوق الايزديين

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عزمه البقاء كما كان داعماً وحامياً لحقوق الايزديين، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده من اجل اعادة اعمار مناطقهم.

وهنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة (15 كانون الأول 2023)، امير الايزديين والمجلس الروحاني والايزديين في كوردستان والعراق والعالم كافة، بمناسبة “عيد صوم ايزي”، متمنياً أن يقضوا “عيداً ملؤه السعادة والامان السلم”.

رئيس إقليم كوردستان أكد أنه سيبذل قصارى جهده “من اجل اعادة اعمار مناطقهم” وأن “تبقی كورستان موطنا للتعايش السلمي لكافة المكونات”.

فيما يلى نص التهنئة:

“نقدم تهانينا الحارة للسادة امير الايزديين والمجلس الروحاني وكافة الاخوات والاخوة الايزديين في كوردستان والعراق وفي جميع انحاء العالم بمناسبة عيد صوم ايزي، واتمنی ان يقضوا عيدا ملؤه السعادة والامان السلم.

في هذه المناسبة نكرر تٲكيدنا للاخوات والاخوة الايزديين باننا سنبقی كما كنا داعما وحاميا لحقوقهم. ونبذل قصاری جهدنا من اجل اعادة اعمار مناطقهم وان تبقی كورستان موطنا للتعايش السلمي لكافة المكونات.

عيدكم مبارك، وكل عام وانتم في خير وسعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس ٳقليم كوردستان

2023/12/15″

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية