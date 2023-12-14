ديسمبر 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد “صوم إيزي”

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد “صوم إيزي”

هنأ الرئيس مسعود بارزاني الإيزيديين عبر رسالة اليوم الخميس، بمناسبة عيد “صوم إيزي”.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أهنئ الأخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد “صوم إيزي”.

أتمنى أن يجلب هذا العيد السلام والسعادة لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين.

وبهذه المناسبة المباركة نؤكد على ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والأخوّة بين جميع المكونات والأديان والقوميات في كوردستان

عيدكم مبارك، ولتكن كافة أيامكم أعياداً وسعادة

مسعود بارزاني

14 كانون الأول 2023

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