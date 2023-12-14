مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدةً لتطبيع الأوضاع في سنجار

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، الإيزيديين كافة بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، مؤكداً أن حكومته تعمل جاهدةً لتطبيع الأوضاع في شنكال/سنجار.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنياً أن ينعم الجميع بهذه المناسبة بوافر الخير واليُمن والبهجة والسلام.

ونغتنم هذه المناسبة، لنؤكد للأخوات والإخوة الإيزيديين، أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة من أجل تطبيع الأوضاع في سنجار، حتى يتمكن النازحون من العودة إلى مساكنهم وأرضهم بعز وكرامة، وتقديم كل ما يحتاجون إليه، وما يليق بهم من خدمات.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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