ديسمبر 11, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

محاضرة عن التوعية الانتخابية في ناحية خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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محاضرة عن التوعية الانتخابية في ناحية خانكي

أقام مكتب لالش( 14 اب) ندوة بعنوان (المشاركة في الانتخابات واجب وطني) في ناحية خانكي اليوم الاربعاء 2023/12/6 بحضور جمع غفير من اهالي مخيم خانكي.
في البداية تم الترحيب بالحضور والوقوف دقيقة صمت إجلالاً واكراما لدماء الشهداء، ومن ثم القى السيد( عماد) محاضرته عن التوعية الانتخابية وضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة (انتخابات مجالس المحافظات العراقية) المزمع إجراؤها في النصف الثاني من الشهر الجاري.

هذا واكد السيد عماد اهمية المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات المصيرية كواجب وطني لكي نستطيع اثبات وجودنا في محافظة نينوى ثاني أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد السكان مما لها أهميتها وتأثيرها الكبير على الساحة السياسية العراقية، وكذلك من اجل الدفاع عن حقوقنا في مجلس المحافظة والمطالبة باستحقاقات مناطقنا.

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