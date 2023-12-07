بالتنسيق مع اقليم كوردستان.. لجنة خاصة من الكهرباء الاتحادية لحل مشكلة الحرائق بسبب الكهرباء في مخيمات النازحين

عقب لقاء النائبة الايزيدية عن الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل بوزير الكهرباء زياد علي

قالت النائبة عن المكون الايزيدي في مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، انها التقت ، الخميس ، بوزير الكهرباء الاتحادي زياد علي فاضل في مكتبه ببغداد، وانه تم خلال اللقاء استعراض معاناة النازحين في مخيمات اقليم كوردستان من الحرائق التي تصيب مخيمات النزوح بسبب الاعطال الكهربائية وما ينتج عنها من اضرار مادية وبشرية جسيمة ، خاصة وان اغلب تلك المخيمات تتكون من خيم او كرفانات قابلة للاحتراق السريع .

بيان من مكتب النائبة الايزيدية عن الديمقراطي الكوردستاني، قال ان وزير الكهرباء الاتحادي ، ابدى اهتمامه بهذه الزيارة، مشيراً الى ان من “واجبات الحكومة هو دعم النازحين وتوفير البيئة الملائمة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي الى ان يتسنى لهم العودة لمناطقهم الاصلية”. مضيفاً ” وبقدر تعلق الامر بوزارته، اشار الى انه من الضروري جدا اجراء عمليات كشف وصيانة على الشبكات الكهربائية في مخيمات النزوح ، وتحديد الاعطال والمسببات التي قد ينتج عنها مشاكل يمكن ان تؤدي الى اندلاع حرائق في تلك المخيمات” .

ونقل البيان عن وزير الكهرباء الاتحادي ، قوله انه ” مهتم جدا بوضع حد لتلك الحرائق، من خلال التنسيق مع السلطات المختصة في اقليم كوردستان، وان وزارته مستعدة لتقديم اية خدمات او دعم لوجستي تتعلق بمسائل الطاقة الكهربائية لتلك المخيمات ، واوعز بتشكيل لجنة برئاسته وبعضوية عدد من المختصين في وزارة الكهرباء وبمتابعة من النائبة ڤيان دخيل ، لاجل البدء بإيجاد حل لهذا الملف باسرع وقت ممكن وبالتنسيق التام مع الجهات المختصة في مخيمات النزوح في الإقليم”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية