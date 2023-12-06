مستشار رئيس إقليم كوردستان: 280 ألف كوردي إزيدي مازالوا في المخيمات

أكد خيري بوزاني مستشار رئيس إقليم كوردستان، أن أكثر من 280 ألف كوردي إزيدي مازالو يعيشون في المخيمات بإقليم كوردستان.

وأوضح خيري بوزاني، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، أن عدد من هاجر من الإزيديين يصل إلى 120 ألفاً، مؤكداً الحاجة لإجراء تعداد جديد لمعرفة عدد الكورد الإزيديين.

مستشار رئيس إقليم كوردستان، أشار إلى عدم إجراء تعداد للسكان في العراق منذ عقود وهجرة الكورد الإزيديين من البلاد.

في هذا السياق، أوضح أن المهاجرين توجهوا إلى الدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية مثل كندا، فيما تأتي ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي استضافت الكورد الإزيديين.

ونوّه إلى أن عدد النازحين الإزيديين الذي يقيمون خارج المخيمات ليس واضحاً، فيما يبلغ عدد الإزيديين الذين استشهدوا في هجمات داعش “أكثر من 5 آلاف شهيد”.

بحسب مستشار رئيس إقليم كوردستان، قدّر عدد الإزيديين بنحو 600 ألف قبل هجمات داعش، فيما يقدر عددهم الآن بنحو 500 ألف.

في وقت سابق، أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بير ديان جعفر، خلال مشاركته في برنامج “مژار- موضوع” لراديو رووداو، أن هناك 20 مخيماً للنازحين واللاجئين في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، يقيم في 15 منها نازحون أغلبهم من سنجار، مبيّناً أن الحكومة العراقية مدينة بـ 200 مليار لدينار عن أجور الكهرباء وإيجار أراضي الفلاحين (للمخيمات).

بشأن دور منظمات الامم المتحدة في مساعدة النازحين واللاجئين، بيّن أن جميع الخدمات داخل المخيمات تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحاضر، بعد أن قلصت المنظمات التابعة للأمم المتحدة عملها بنسبة 70% اعتباراً من هذا العام.

وكان مدير عام شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي جهانكير، قد بيّن لشبكة رووداو الإعلامية، أن “22 ألف عائلة نازحة دعات إلى قضاء سنجار حتى الآن، تم توفير احتياجاتها الضرورية والمساعدات المالية لها”، مؤكداً أن أكثر من 25 ألف عائلة لاتزال تعيش في مخيمات إقليم كوردستان.

في تشرين الأول الماضي، التقى وفد من سنجار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطالباً بصرف “التعويضات المالية” المخصصة لهم.

يذكر أن محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، قد وصف الوضع في قضاء سنجار بـ “غير الطبيعي”.

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