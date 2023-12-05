ديسمبر 05, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

محاضرة عن التوعية الصحية وكيفية المحافظة على الأسنان وحمايتها من التسوس

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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محاضرة عن التوعية الصحية وكيفية المحافظة على الأسنان وحمايتها من التسوس
اليوم الثلاثاء الموافق 2023/12/5 قام مركز لالش شنكال بالتعاون مع منظمة (SP ) بعقد محاضرة عن التوعية الصحية وكيفية المحافظة على الأسنان وحمايتها من التسوس لأكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة في مدرسة شفانى ميديا الأساسية

وقد تناولت المحاضرة إلى جانب الحفاظ على الأسنان وحمايتها من التسوس جوانب متعلقة بالتربية والتعليم وكيفية الحفاظ على نظافة المدرسة والنظافة الشخصية وفي الختام تم تزويد اكثر من ( ٤٠٠ ) طالب وطالبة بالفرشاة ومعجون الأسنان وشامبو لشعر .

 

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