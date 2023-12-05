محاضرة في مخيم شيخان

بتاريخ ( ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ ) و ضمن برنامجه في توعية الجماهير و الأهالي حول ضرورة المشاركة في الانتخابات . أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع ادارة مدرسة مخيم شيخان للدراسة الكوردية محاضرة توعوية حول انتخابات مجالس المحافظات للملاك مدرسة مخيم شيخان للدراسة الكوردية.

و قد تطرق الأستاذ جلال خرمش عضو مركز لالش شنكال في كلمته الى أهمية المشاركة في الانتخابات و التصويت لصالح قائمة ١٩٧ من أجل ضمان حقوق مناطقنا و كي يكون لنا تمثيل حقيقي في مجلس محافظة نينوى.

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