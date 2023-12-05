مكتب لالش كرعزير تنظم محاضرة عن التوعية الصحية

مكتب لالش كرعزير

أقامت مكتب لالش كرعزير اليوم الاثنين 4/12/2023 محاضرة عن التوعية الصحية بعنوان (تسوس الاسنان لدى الاطفال) في مدرسة القحطانية الاولى المختلطة للدراسة الابتدائية في ناحية كرعزير.

وقام عضو المكتب الممرض (ماجد جمال رشو) بإلقاء المحاضرة بحضور (40) طالب وطالبة، وتحدث فيها عن أهمية الاهتمام بصحة الأسنان لدى الاطفال، والاهتمام بالنظافة العامة للطفل،

وفي الختام تم توزيع القرطاسية والمستلزمات الصحية للأسنان على جميع المشاركين.

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