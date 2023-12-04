بريز عمر: مصير 2640 إيزيدية ما يزال مجهولاً

أكدت بريز عمر، وهي إحدى منظمات المؤتمر الخاص بالنساء الإيزيديات، الذي ترعاه وزارة الثقافة والشباب، في حكومة إقليم كوردستان، أن “أكثر من ألفين و640 من النساء الإيزيديات، ما يزالون في قبضة داعش، ومصيرهن مجهول”.

ونظمت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 4 كانون الأول 2023، مؤتمراً خاصاً بالفتيات والنساء الإيزيديات، تحت عنوان “الإبادة الجماعية للإيزيديين، قضية المرأة والثقافة”.

وقالت عمر لـ كوردستان 24: “واجب على كل كوردي، تقديم يد العون للإيزيديات، في العودة إلى حياتهن الطبيعية، لأن قسم كبير منهن رغم تحريرهن من قبضة داعش، إلا أنهن مروا في وضع نفسي قاس للغاية”.

وأضافت، تم بيع البعض من تلك النساء نحو 11 مرة خلال 9 أشهر، إنهن بطلات حرات، تعرضن للتعذيب، إلا إنهن كن صامدات، وتمكنوا من تحرير أنفسهن”.

وتابعت، “يجب نصب تماثيل لهن في كل شارع من شوارع هذا البلد لأنهن بطلات، لكنهن ما زالن بحاجة إلى المساعدة للعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وتقول مديرية شؤون الإيزيديين في اقليم كوردستان إنه تم تحرير آلاف الإيزيديات إلا أن مصير نصف المختطفين الإيزيديين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال لا يزال مجهولا.

وبحسب باحثين تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في سنجار غربي نينوى ودهوك.

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