برصاصةٍ مجهولة المصدر.. مقتل نازحٍ إيزيدي في أحد مخيمات زاخو

قُتِل نازحٌ إيزيدي في مخيم “جمشكو” بإدارة زاخو المستقلة، جراء إصابته صباح اليوم السبت، بطلقةٍ مجهولة المصدر في الرأس.

وقال أقارب الضحية والذي يدعى “شكر خوديدا حسن” 54 عاماً وهو أب لـ 7 أطفال، إنه كان جالساً داخل خيمته عندما أصيب بالرصاصة.

توجد أربعة مخيمات للنازحين الكورد الإيزيديين ضمن إدارة زاخو المستقلة، ومن بينها مخيم جمشكو الذي يأوي نحو 26 ألف نازح، ويقع على بُعد 700 مترٍ من كلية زاخو العسكرية.

ووفق حديثهم لـ كوردستان 24، يعتقد نازحون في المخيم أن الرصاصة طائشة وأطلِقت أثناء التدريب العسكري داخل كلية زاخو العسكرية التي لم تصدر أي بيانٍ حول صحة تلك الادّعاءات أو نفيها.

وبحسب الصور التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن رصاصةً أصابت شاحنة كانت واقفة في المخيم، وأخرى أصابت النازح الإيزيدي وقتلته على الفور.

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