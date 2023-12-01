مركزا لالش بعشيقة وبحزاني يواصلان الدعم والتحشيد للقائمة (197)

ضمن نشاطات الدعم والتحشيد الاعلامي والجماهيري للقائمة 197 قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، احتضن مركز لالش فرع بحزاني لقاءا مع مجموعة من رجال الدين الافاضل من قوالين ومجيورين، وذلك في عصر اليوم الجمعة المصادف 1/12/2023

وعن هذا اللقاء، قال السيد رعد طارق الياس، رئيس مركز لالش بحزاني: “استمرارا لبرنامجنا الذي نعمل عليه في التثقيف والدعم لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى القائمة (197)، التقينا عصر هذا اليوم بالتعاون والتنسيق بين مركزي لالش بعشيقة ولالش بحزاني وفي باحة حديقة مركزنا (مركز لالش فرع بحزاني) بمجموعة من رجال الدين الافاضل من قوالين ومجيورين”.

واضاف “بعد الترحيب بالضيوف الكرام تحدثنا نيابة عن المركزين واشرنا الى دور رجال الدين في الحفاظ على الارث والتراث الديني والهوية الدينية الايزدية الاصيلة وتناقلهم للاقوال والنصوص الدينية جيلا بعد جيل، كما تطرقنا الى دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي منذ اليوم الاول لتاسيسه في دعم ومساندة رجال الدين في مختلف المجالات ايمانا من مركز لالش للمكانة المتميزة التي يحضون بها كما والدعم اللامحدود من قبل حكومة اقليم كوردستان”.

واشار السيد رعد طارق الى انه”في سياق آخر، تحدثنا عن مناطقية الايزديين والمصير المشترك بين شنكال وبعشيقة وبحزاني وشيخان وخانك وشاريا وباعذرة وباقي المناطق الاخرى وان ما يجمعهم هو معبد لالش المقدس حيث موقعه وجغرافيته الكوردستانية وان كوردستان كانت ولا زالت وستبقى العمق التاريخي والاستراتيجي للايزديين”، مشددا على اهمية “المشاركة الجماهيرية الفاعلة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستتحدد من خلالها العديد من المسائل ومن ضمنها هوية المنطقة وفقا لما سستتمخض عنه من نتائج”.

وتابع بالقول”كما طالبنا خلال الجلسة رجال الدين الافاضل بضرورة التصويت لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في نينوى واهمية التصويت للقائمة 197، كما تحدثنا عن دور الرئيس مسعود بارزاني في تحرير شنكال وبعشيقة وبحزاني والتضحيات الجسام والشهداء التي قدمتها البيشمركة في سبيل تحريرهما من دنس داعش الارهابي”.

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