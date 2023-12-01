وزارة الهجرة: عودة 22 ألف عائلة نازحة لسنجار حتى الآن

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 22 ألف عائلة نازحة إلى قضاء سنجار حتى الآن.

مدير عام شؤون الفروع في الوزارة، علي جهانكير، بيّن لشبكة رووداو الإعلامية، أن “22 ألف عائلة نازحة دعات إلى قضاء سنجار حتى الآن، تم توفير احتياجاتها الضرورية والمساعدات المالية لها”.

تمنح كل عائلة عائدة إلى مناطقها مبلغ مليون و500 ألف دينار، في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين من أجل تشجيهم على العودة إلى مناطقهم، والتي تشمل 8 آلاف عائلة.

وعاد 375 نازحاً إزيدياً في 13 تشرين الثاني، من مخيمات النزوح في زاخو بإقليم كوردستان إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار.

وكشف علي جهانكير أن أكثر من 25 ألف عائلة لاتزال تعيش في مخيمات إقليم كوردستان .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد كشفت عن وجود 1.17 مليون نازح في العراق حتى الآن، منوّهة إلى أن 5 آلاف و490 شخصاً على الأقل عادوا إلى قضاءي سنجار وبيجي خلال الفترة من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الأول 2023.

في تشرين الأول الماضي، التقى وفد من سنجار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطالباً بصرف “التعويضات المالية” المخصصة لهم.

يذكر أن محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، قد وصف الوضع في قضاء سنجار بـ “غير الطبيعي”.

وأوضح في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية: “لدينا بلدية في سنجار وسنوني، لكن مشكلتي تتمثل في أن الدوائر مبتورة. نصفهم يعمل في فايدة، مثل القائممقام ومدراء النواحي، وباقي المدن بدون رأس، نتعامل بشكل مباشر مع مدير بلدية وهذا ليس السياق الصحيح”.

وشدد على ضرورة أن “يتواجد هناك، ومدير ناجية يتولى شؤون ناحيته. الوضع ليس طبيعياً. نحتاج إلى أن يكون القائممقام ومدراء النواحي موجودين، ويشعر المواطن بأن الأمور طبيعية، وكل يزاول عمله”.

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