الهجرة تعلن غلق 60 مخيماً للنازحين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، إغلاق 144 مخيماً للنازحين من أصل 170، مشيرة الى ارتفاع أعداد النازحين العائدين لمناطقهم.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “‏بعد تنفيذ البرنامج الحكومي بإغلاق وإعادة النازحين إلى ديارهم، بدأنا بغلق أكثر من 60 مخيماً خلال الفترة الأخيرة”، مشيراً الى أن “26 مخيماً بقيت من أصل 170”.

وأضاف أن “أغلب المخيمات المتبقية موجودة في إقليم كردستان”، مشيراً الى أن “الوزارة عازمة على إنهاء هذه الأزمة رغم صعوبة التحديات”.

وذكر أن “أغلب النازحين من قضاء سنجار”، لافتاً الى أن “هذا الملف سينتهي ليكون العراق خالياً من مخيمات النازحين”.