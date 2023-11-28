ضبط مواد “إكسباير” مرسلة من الهجرة العراقية لنازحي شيخان

ضُبط أكثر من 31 طناً من مواد التنظيف، منتهية الصلاحية، والتي جرى تجهيزها لإرسالها إلى النازحين في قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

تلك المواد المغشوشة، أُرسلت من قبل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

غانم خديدة، ممثل الرقابة التجارية في شيخان، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “تم ضبط هذه المواد من قبل اللجنة الاقتصادية في قائممقامية قضاء شيخان والآسايش، وكان من المقرر توزيعها على 3 مخيمات في حدود القضاء، والتي جاءت من طرف وزارة الهجرة والمهجرين العراقية”.

ووصلت المواد قبل أيام إلى المخيمات، وبحسب لجنة الاقتصاد في آسايش شيخان، فقد تبين خلال اختبار محتواها في المختبرات، أنها غير صالحة للاستخدام.

يأتي ذلك دون معرفة ما إذا سيتم إرسال دفعات قادمة من هذه المواد في الفترة المقبلة أم لا.

يقول النازح، قاسم حسن، لشبكة رووداو الإعلامية: “تأتينا مواد النظافة مرة كل شهرين أو ثلاثة، والناس مجبرون على اقتنائها حتى لو بالدين”، موضحاً أن دفعة وصلتهم قبل شهر وتبين من خلال الفحص أنها منتهية الصلاحية.

وكان من المقرر توزيع المواد منتهية الصلاحية في مخيمات شيخان ومام رشان وإسيان، التي تضم النازحين الإزيديين، الذي هجّروا بسبب داعش عام 2014.

وانخفضت المساعدات العراقية والدولية للاجئين والنازحين في مخيمات إقليم كوردستان منذ عام 2017، فضلاً عن أن ما يصلهم من مساعدات، لا تكفي احتياجاتهم، وهذه المرة كانت منتهية الصلاحية.