نوفمبر 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه
زيارة إلى عدد من العوائل في مخيم الداوودية
في يوم السبت الموافق 11/25/ ممثل عن مكتب لالش تل بنأت القديمة إلى عدد من العوائل في مخيم الداوودية في جولة انتخابية لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمن سلسلة جولات مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مخيمات النازحين في دهوك للقاء العوائل ضمن المادة (140) لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضرورة الوقوف صفا وأحدا لمناصرة القائمة وأبدى الحاضرون استعدادهم التام للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح قائمة رقم(197)

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