مركز لالش سنوني في سنوني بندوة

ضمن الحملة التي حملها مركز لالش على عاتقها لتوعية الجماهير حول الاهمية القصوى لمشاركة مجتمعهم في انتخابات مجالس المحافظات وخصوصا مجلس محافظة نينوى التي يتبعه اغلب الايزديين اداريا، لذا قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش بيرادم في يوم الاحد المصادف 2023/11/26 بعقد ندوة جماهيرية توعوية في اعدادية برخودان للدراسة الكوردية في مركز ناحية سنوني

والتي شارك فيها الهيئة التدريسية للمدرسة المعنية والطلبة الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية حسب ضوابط المفوضية العليا للانتخابات، بعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء، قام السيد سليمان فانو رئيس مركز لالش فرع سنوني ببيان الاهمية القصوى لهذه الانتخابات والتي تختلف كثيرا عن سابقاتها من العمليات الانتخابية ولهذا على مجتمعنا الوعي من حيث المشاركة والتمييز بين القوائم والمرشحين ليكونوا لهم السند ويمثلهم خير تمثيل لضمان حقوق مناطقهم في المستقبل.