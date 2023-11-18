مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني: سنحصل على أصوات جيدة في شنگال

أكد نائب مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، أنهم لم يواجهوا أية مشاكل حتى الآن، وأن الحملات الانتخابية مستمرة، وأشار إلى أنه مع ذلك، ونظراً لعدم تنفيذ اتفاقية شنگال (سنجار)، فقد لا يتمكن مرشحو الحزب من تنفيذ حملاتهم هناك كما يجب.

وقال ناظم هركي، عضو اللجنة المركزية ونائب مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، لـ (باسنيوز): «حملاتنا الانتخابية مستمرة، ومرشحونا يقومون بعملهم دون أي مشاكل، لكن بالنسبة لشنگال، لا أعرف ما إذا كان مرشحونا سيتمكنون من القيام بحملاتهم الانتخابية هناك أم لا، لأن اتفاقية شنگال لم يتم تنفيذها بعد ولم يتم افتتاح مقارنا هناك».

وأضاف: «لدينا 52 مرشحا في نينوى، 22 منهم في قضاء شنگال، ولدينا تنظيم وجماهير جيدة جداً في شنگال، وقد فزنا بجميع المقاعد الأربعة في انتخابات 2021».

ولفت إلى أن «محافظة نينوى هي دائرة انتخابية واحدة في هذه الانتخابات، لذلك، يمكن لمرشح شنگال الحصول على أصوات من مخمور وغيرها من المناطق، كما يمكن لمرشح نينوى الحصول على أصوات من أي مكان آخر، وهو تسهيل جيد لتجنب خسارة الأصوات».