عودة 375 نازحا من مخيمات زاخو الى سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الإثنين، عودة 375 نازحا أيزيديا من مخيمات زاخو إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت جابرو في بيان، إن “(٣٧٥) نازحاً إيزيدياً عادوا من مخيم بيرسفي١ في قضاء زاخو بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تماشياً مع البرنامج الحكومي وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين”.

وأوضحت جابرو، أن “عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وبالتعاون مع الإدارات المحلية في قضاءي زاخو وسنجار”، فيما وجهت “بشمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية وتلبية جميع احتياجاتها سريعا”.

وأكدت جابرو، أن “الوزارة مستمرة بالعمل على تطبيق ما جاء في البرنامج الحكومي لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل”.