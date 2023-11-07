عودة 170 نازحاً إيزدياً الى سنجار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 170 نازحاً إيزدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك، إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له بمحافظة نينوى.

الوزارة وفي بيان لها، أوردته اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، قالت إن “العودة تمت بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم”.

البيان أضاف أنه “تم نقل أثاثهم من المخيم إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)”، مشيرا إلى أن “العائدين حال وصولهم إلى مناطقهم الأصلية سيتم شمولهم بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية، فيما ستشهد الأيام القادمة عودة طوعية أخرى للنازحين من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار”.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة أمس الاثنين، عودة 487 نازحاً إيزدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له بمحافظة نينوى.

جاء ذلك بحسب بيان وزارة الهجرة العراقية، بالتنسيق مع فرع الوزارة في المحافظة والقوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم.

البيان بيّن أنه “بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) تم نقل أثاثهم من المخيم إلى مناطقهم الأصلية”.

نص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صوت عليه مجلس النواب في (27 تشرين الأول 2022)، على إعادة النازحين لمناطقهم الأصلية في غضون 6 أشهر.

في 23 حزيران 2023 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 108 نازحين من مخيم بمحافظة دهوك إلى مناطقهم في قضاء سنجار، في حين أكد قائممقام القضاء نايف سيدو، أن عودة النازحين إلى مناطقهم تأتي تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة العراقية.

وبعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحق الإيزديين في 2014، هاجر أكثر من 120 ألف منهم إلى أوروبا من العراق وإقليم كوردستان بطرق غير قانونية خطيرة.

بحسب مكتب شؤون الإزيديين في حكومة إقليم كوردستان، فإن الأسباب الأخرى التي تدفع الكورد الإيزديين للهجرة هي عدم الاستقرار والبطالة.

في 18 أيار الماضي، أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، في إحاطتها إلى مجلس الأمن أن أي تقدّم لم يتحقق في مسار تنفيذ الاتفاق الذي عقد بين أربيل وبغداد بشأن سنجار، وأنه آن الأوان لتنفيذ هذا الاتفاق.