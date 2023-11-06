نوفمبر 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

عودة 487 نازحاً أيزيدياً إلى مناطق سكناهم في سنجار

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فى :شؤون ايزيدية
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عودة 487 نازحاً أيزيدياً إلى مناطق سكناهم في سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة (487) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار.
وقالت جابرو، في بيان، إن “487 نازحاً إيزيدياً، عادوا بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعه له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع فرع الوزارة في المحافظة والقوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم”.

وأضافت: “بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) تم نقل اثاثهم من المخيم إلى مناطقهم الاصلية”، مشيرة الى ان “الأيام المقبلة ستشهد عودة طوعية أخرى للنازحين من مخيمات دهوك الى مناطقهم في سنجار” .

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