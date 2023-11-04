الهجرة توزع 1700 حصة من المساعدات الإغاثية بين العوائل العائدة في سنجار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، توزيع 1700 حصة من المساعدات الإغاثية بين العوائل العائدة في قضاء سنجار.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه”بتوجيه مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وتنفيذاً للبرنامج الحكومي وزعت وزارة الهجرة والمهجرين( 1700) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة لمناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، منها (1000) حصة إغاثية وزعتها بين العائدين في مدينة سنوني، فيما وزعت (700) حصة إغاثية للعائدين في مركز سنجار، وتضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية وأخرى صحية”.

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، “استمرارها في توزيع المساعدات الإغاثية تشجيعاً للعودة الطوعية، فضلا عن شمولهم بمساعدات السلع المعمرة والمتضمنة (ثلاجة وتلفاز وطباخ)، كما ستشهد الفترة المقبلة البدء بالمشاريع المدرة للدخل للأسر العائدة إلى سنجار بواقع 50 مشروعا كمرحلة أولى، إلى جانب الاستمرار في توزيع المستلزمات المنزلية والملابس”.انتهى29/ح