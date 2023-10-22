فيان دخيل: ترحيل نحو 5 الاف إيزيدي لاجئ من المانيا امر محبط للغاية

ـ نطالب برلين بالتريث وندعو الخارجية العراقية للتدخل العاجل

عقب الاجتياح الداعشي الاسود في شهر آب اغسطس 2014 لقضاء سنجار وسهل نينوى، نزح نحو 350 الف مواطن إيزيدي عن مناطقهم وتوجهوا الى اقليم كوردستان، ومنذ حينها والى يومنا هذا هنالك اكثر من 100 الف إيزيدي هاجروا نحو اوربا واميركا واستراليا، وبالاخص الى دولة المانيا، والتي لن ينسى الإيزيديون ابدا الموقف الانساني للحكومة الالمانية تجاههم في محنتهم التي ما زالت مستمرة ليومنا هذا.

بلا شك، ان هجرة الإيزيديين لم تكن خيارا حرا، من اجل الراحة او البحث عن فرص عمل، بل كانت هجرة قسرية اضطرارية وبحثا عن حياة امنة ومطمئنة وايضا مستقبل اكثر امنا لعوائلهم واطفالهم.

وبحسب معلومات غير رسمية فان نحو 5 الاف إيزيدي متواجد حاليا في المانيا، مهددون بإعادة الترحيل للعراق، وهذا امر محبط للغاية، ومؤلم ايضا، لان جميع هؤلاء المهاجرين خاضوا اخطارا كبيرة قبيل وصولهم لمقاصدهم في المانيا، ونحن نرى انه من الظلم اعادتهم للعراق، حيث غالبيتهم العظمى ما زال ذويهم يقطنون في مخيمات النزوح في اقليم كوردستان، لان بغداد عاجزة تماما عن توفير الامن والامان في سنجار وفي مجمعاتها بالرغم من توقيعها اتفاقية سنجار قبل عدة سنوات.

وبعد فشل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في عدة ملفات، بضمنها الملف الإيزيدي، فإننا نناشد وزارة الخارجية العراقية للتدخل السريع والعاجل، وحث الحكومة الالمانية على مراعاة وضع الإيزيديين المشمولين بالترحيل، واستثنائهم من اية قرارات قد تكون الحكومة الالمانية اتخذتها بحقهم.

كما اننا ندعو الحكومة الالمانية الى التريث في تطبيق هذه القرارات ضد الإيزيديين الذين باتوا يعتبرون المانيا ملجأهم الامن، مع الاشارة الى اننا نحترم بشدة حرص القيادة الالمانية في تطبيق سيادتها على بلادها ووفق قوانينها التي تراها ملائمة لها.

النائبة ڤيان دخيل

عضو مجلس النواب العراقي

٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣