نيجيرفان بارزاني: طالما بقي مختطف إيزيدي مساعي الإنقاذ ستستمر

خلال لقائه الناشطة ناديا مراد

ناقش رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع الناشطة الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام رئيسة منظمة ‹مبادرة ناديا›، ناديا مراد، التحديات التي تعترض سبيل المجتمع الإيزيدي وسبل مساعدتهم.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، امس الخميس، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة أحوال الإيزيديين وعودة النازحين الإيزيديين من المخيمات إلى ديارهم في شنگال (سنجار) والمنطقة، ودور المنظمات الدولية في مساعدة الإيزيديين، ومراسم افتتاح نصب الضحايا الإيزيديين في شنگال والتي جرت يوم أمس.

وأكد الجانبان على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في مناطق الإيزيديين ليتمكن النازحون الإيزيديون من العودة إلى ديارهم، كما ناقشا التحديات التي تعترض سبيل المجتمع الإيزيدي وسبل مساعدتهم.

وعبر الجانبان عن الشكر للدول التي ساعدت الإيزيديين بأي شكل من الأشكال.

وإلى جانب إشادة نيجيرفان بارزاني بالمراسم التي جرت يوم أمس لإحياء ذكرى الضحايا الإيزيديين، أكد على أهمية توثيق جرائم داعش بحق الإيزيديين والعمل على منع تكرار تلك الجرائم.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد رئيس إقليم كوردستان أنه «طالما بقي مختطف إيزيدي فإن مساعي إنقاذهم والكشف عن مصائرهم ستستمر».