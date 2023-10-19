بيان مركز لالش حول ترحيل اللاجئين الايزديين في المانيا

هجرة الايزديين من العراق تعود لعدة اسباب جوهرية وهي واضحة للقاصي والداني ..فالهجرة لم تكن ذات يوم مطلبا ايزيديا وانما فرضت عليهم، لذلك اضطروا الی اختيار اصعب الطرق حفاظا علی حياتهم..

ما يؤسف له كان للايزيديين حصة الاسد من المعاناة التي تعرضت لها الاقليات في العراق ولا تزال معاناة الايزيديين مستمرة لحد كتابة هذه الرسالة..

قٲوجاع العيش في مخيمات النزوح والمخاطر التي تحدق بمن عادوا الی مناطقهم لاتزال تثقل كاهل الفرد الايزيدي وهو ما يجبرهم الی اتخاذ خيار الهجرة ..

ونحن في مركز لالش نری بأن اتخاذ قرار ترحيل الاجباري للمهاجرين الايزيديين من قبل الحكومة الالمانية يجانب الحكمة، فهذا القرار سيزيد من آلام واوجاع الايزديين جميعا.

لذلك نلتمس من الحكومة الالمانية الموقرة مراجعة قرارها وعدم العمل به مراعية بذلك الظروف القاسية‌ لأولئك اللاجئين الناجين من جرائم الابادة الجماعية…وسنعمل كمركز لالش كل ما بوسعنا لإيصال معاناة اهلنا اللاجئين الی الجهات ذات العلاقة وسنكون دائما مع المطاليب المشروعة لاهلنا…

مركز لالش الثقافي والاجتماعي

19 اكتوبر 2023