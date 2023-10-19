فروع ومكاتب مركز لالش تدعم الطلبة الإيزيديين في مطلع العام الدراسي الجديد

شبكة لالش الاعلامية

مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وتنفيذا لتوجيهات الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في اجتماعها الاخير مع السادة من رؤساء فروع المركز، اقدم عدد من فروع ومكاتب مركز لالش على تقديم الدعم لعدد من المدارس والذي شمل حقائب دراسية وبعض المستلزمات الدراسية والقرطاسية، وتم التركيز على الطلبة من ابناء العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود، هذا ولقيت انشطة فروعنا ومكاتبنا التقدير والاستحسان من قبل ادارات تلك المدارس وذوي الطلبة.

وادناه نبذة مختصرة عن تلك الانشطة:

ـ قام مكتب لالش كوهبل في یوم الاحد المصادف 15/10/2023 بتوزیع الحقائب المدرسیة وبعض انواع القرطاسیة لعشرین تلمیذا من ذوي الدخل المحدود في مدرسة كوهبل للدراسة الكوردية وبحضور اولیاء امور التلامیذ وملاك المدرسة.

ـ قام مكتب لالش دووكري بتوزيع القرطاسية على مجموعة من الطلبة المتعففين في مدرسة اديكا الأساسية (ئاديكا يا بنه ره ت).

ـ تزامنًا مع اعياد الجماعيه (جما لالش) وبالتنسيق مع مركز لالش فرع سنون قام مكتب بئر ادم بتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على عدد من الطلبه الأيتام في كافة المراحل الدراسية… حيث قام الاستاذ حامو ميشو عضو مكتب بئر ادم بتوزيع الحقائب والقرطاسية على طلبة ديربون، وكذلك على طلبة مدرسة هريكو، ومدرسة برتاف، للدراسه الكوردية في شنكال.

ـ قام مكتب لالش سيبا شيخدرى في يوم الثلاثاء المصادف 17-10-2023 بتوزيع القرطاسية و حقائب ودفاتر مدرسية على مجموعة من الطلبة الفقراء والمحتاجين في مدرسة الجزيرة الاولى.

ـ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣ وبمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد، قام مكتب لالش ١٤ ته باخى بمد يد العون لمجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام في مدرسه خانك/١/م للدراسة الكوردية وذلك بتزويدهم بالحقائب و القرطاسية المتنوعة.

ـ في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023 قام مكتب لالش تل بنات القديمة ومكتب لالش كرزرك بفتح دورات التوعية الصحية في مدارس مخيم خانكي وإلقاء محاضرات اسبوعيا في مجال الصحة والبيئة مع بدء العام الدراسي حفاظا على صحة وسلامة الطلبة داخل المدارس والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

ـ بتاريخ 18/10/2023 قام مكتب لالش بورك بتوزيع القرطاسية لمجموعة من الطلبة اليتامى في مدارس مجمع بورك.

ـ في يوم الاربعاء 18-10-2023 قام مكتب لالش بابيرى بزيارة إلى مدرسة مشرفة ابتدائية للدراسة الكوردية وتم توزيع الحقائب المدرسية وبعض القرطاسية على عدد من التلاميذ اليتامى و ذوي الاحتياجات الخاصة.