مراسل “العربية”: استعدادات لقصف صاروخي يستهدف إسرائيل من جبل سنجار

افاد مراسل قناتي “العربية” و”العربية الحدث” عن اجراء استعدادات لضربة صاروخية تستهدف إسرائيل انطلاقاً من جبل شنگال (سنجار) غرب محافظة نينوى.

ويتواجد في قضاء شنگال وجبله فصائل من ميليشيات الحشد الشعبي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وجماعات مرتبطة به.

مراسل قناتي “العربية” و”العربية الحدث” احمد الحمداني ، كتب في منشور على حسابه في موقع إكس (تويتر سابقاً) وطالعته (باسنيوز): ” جنرالات الحرس الثوري الايراني وفي مقدمتهم (سردار محمد احمدي ) قائد فرقة “حمزة سيد الشهداء ” يتابعون ميدانيا تجهيزات الصواريخ التي ارسلوها الى سنجار (مهندس 1) والتي يتجاوز مدياتها الف كيلومتر واستعدادات مطلقي الصواريخ لإعادة سيناريو 1991 عندما استهدف صدام حسين تل ابيب من نفس المكان (سنجار ) بـ 39 صاروخا”.

ويضيف الحمداني ” سردار كان وصل السليمانية قبل عدة ايام قبل ان ينتقل الى سنجار”.

مردفاً ” وتوقعات بفتح جبهة جديدة ضد اسرائيل من سنجار في حال اجتاحت الدبابات اراضي غزة”.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 1991، وبعد يوم واحد من بدء حرب الخليج الثانية، وجّه رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، 39 صاروخ سكود الى أهداف داخل إسرائيل انطلاقاً من منطقة جل ميران في جبل شنگال.

وبحسب خبراء عسكريين ، فإن إختيار جبل شنگال لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ، يأتي لأسباب جغرافية تتعلق بالموقع كون جبل شنگال مكان مرتفع ومحاذي للحدود مع سوريا المجاورة لإسرائيل لذلك فهي أقرب نقطة لإطلاق الصواريخ من العراق باتجاه إسرائيل.