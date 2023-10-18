قائممقام سنجار: 2600 عائلة عادت الى القضاء هذا العام

نفى قائممقام سنجار نايف سيدو، الانباء التي تفيد باختيار اسم رسمياً لمنصب قائممقامية قضاء سنجار، كما هو متفق عليه باتفاق تطبيع الوضع في سنجار، لافتا الى ان “الأطراف التابعة لحزب العمال الكوردستاني أعاقت تنفيذ اتفاقية سنجار”، وأن 2600 عائلة إزيدية نازحة عادت الى سنجار خلال عام 2023.

وقال قائممقام سنجار بمداخلة في إحدى النشرات الإخبارية لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (18 تشرين الاول 2023)، إن “اتفاقية سنجار من شأنها حلّ جزء من مشاكل القضاء، لكن الحلّ الجذري يكمن في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي”، مضيفاً: “يجب ان يحدد اهالي سنجار مصيرهم بأنفسهم، وإن 70% من أولئك الاهالي يطالبون بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع بسنجار، لكن بعض الاطراف في سنجار تابعة لحزب العمال الكوردستاني تعرقل تنفيذ هذه الاتفاقية وتحاربها”.

حسب قول سيدو، هناك تدخلات داخلية وإقليمية ودولية بهذا القضاء، فذكر ان “وضع سنجار خاص، هناك أيدي داخلية وإقليمية وخارجية بالقضاء، وتوجد صراعات كثيرة حوله وقراراه ليس بيد أهاليه، بل ان دول تجتمع وتتفق بشان سنجار دون الرجوع الى أهالي المنطقة”.

وكشف سيدو ان “في عام 2023، عادت نحو 2600 عائلة سنجارية الى مدينتها، وبشكل عام عادت 20 الف عائلة الى المدينة حتى الآن”.

يذكر ان في تشرين الأول من عام 2020، ابرمت حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية في بغداد اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار. وتكونت الاتفاقية من عدّة نقاط، أهمها: إخراج جميع القوى المسلّحة للحشد الشعبي والقوى المقربة من حزب العمال الكوردستاني من سنجار، وتحويل مهمّة حماية امن القضاء من قبل الشرطة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات الاتحادية، كذلك تعيين قائممقام جديد للقضاء، وإعادة إعماره وتوفير مناخ ملائم لعودة النازحين، لكن لم يجر تنفيذ الاتفاق المبرم حتى الآن.