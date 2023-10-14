مسؤول الفرع السادس في أوربا يزور عائلة الشيخ شامو في المانيا

ـ اشاد بدور الشيخ شامو في ترسيخ قيم التعايش السلمي بين مكونات كوردستان

هژار مدير/ بيليفيلد

قام السيد أنور مصيفي مسؤول الفرع السادس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أوربا، بزيارة الى عائلة المرحوم الشيخ شامو في بيت السيد كوفان كينجو الكائن في مدينة بيليفيلد الالمانية، ورافقه في الزيارة السيد دلشاد سمو مسؤول لجنة محلية هانوفر للحزب اضافة الى عدد من أعضاء الحزب وذلك في يوم الاحد المصادف 14/10/2023.

وكان في استقبال الوفد الزائر، السيد زردشت شيخ شامو، مدير ناحية خانكى، اضافة الى عدد من من ابناء ومقربي عائلة الشيخ الراحل، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر، وتقديم الشكر على هذه الخطوة، كما جرت الاشارة الى الدور البارز لمسؤول الفرع السيد انور مصيفي في جميع المجالات بين أبناء الجالية الكوردستانية في اوربا و اهتمامه الخاص بالايزيديين.

من جانبه قدم السيد مسؤول الفرع خالص شكره على حسن الضيافة و الاستقبال، و تحدث عن دور المرحوم الشيخ شامو في توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع الكوردستاني، متمنيا من ابناءه ومحبيه البقاء على هذا النهج والتمسك به وفاءا لذكرى الشيخ الراحل، الذي كان رحيله خسارة كبيرة ليس لعائلته ومحبيه والايزيديين فقط، بل لكل المجتمع الكوردستاني.

