إقامة أمسية ثقافية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة و بالتنسيق مع مديرية الثقافة و الفنون في الشيخان مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان يقيم أمسية ثقافية في حديقة المركز في يوم الإثنين المصادف ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ حيث تضمنت هذه الأمسية حفل توقيع ديوان شعري بعنوان ( هەلهەلۆکا چیا ) للشاعر كاميران شلي و مجموعة قصصية بعنوان ( تاخێ ئاسۆ ) للقاص و الشاعر زكريا حميد آكريي.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إكراما لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزانيين الخالدين و بعدها ألقيت كلمة الترحيب من قبل السيد غزوان الخالتي نائب رئيس مركز لالش / الشيخان و بعد الترحيب قرأ السيد زكريا آكريي بعض القصص من كتابه و ثم ألقي السيد كاميران شلي بعض القصائد من ديوانه في أجواء أدبية جميلة بحضور كل من السادة كريم سليمان وكيل وزير الزراعة و الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان و سردار شيخ يحيى قائمقام قضاء الشيخان و صالح حيدر مسؤول الفرع ( ٢٠ ) للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان و جمع غفير من مدراء و ممثلي الدوائر الحكومية و الحزبية و الأتحادات و المراكز الثقافية و الجمعيات و مثقفي المنطقة ، و من الجدير بالذكر تم توقيع الكتاب من قبل الكاتبين و وزعت على الحضور و في الختام قدمت هدايا تقديرية للكاتبين من قبل مركز لالش / الشيخان و مديرية الثقافة و الفنون في الشيخان و بعدها شكر الكاتبين جهود مركزنا على دعمه الدائم للمثقفين و توفير الأجواء المناسبة لإقامة النشاطات المتنوعة .