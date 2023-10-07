صور.. مراسم اليوم الأول من الاحتفال بعيد “جما” الإزيدي

رووداو / يحتفل الكورد الإزيديون في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بعيد “جما”، بإقامة شعائر ومراسم دينية خاصة بهم تستمر لسبعة ايام.

تجري مراسم الاحتفال سنوياً بمشاركة إزيديين يحضرون من كافة انحاء العالم الى معبد لالش في قضاء شيخان جنوب شرق محافظة دهوك.

ويتجمع الآلاف في جو احتفالي مرددين الطقوس والأناشيد الدينية الخاصة بالازيديين، حيث يتم الاحتفال في اليوم الأول بمراسم خاصة في المنازل، اما في اليوم الثاني يقوم الإزيديون بزيارة معبد لالش.

في اليومين الثالث والرابع تعاد مراسم اليومين السابقين، أما في اليوم الخامس تقام مراسم “الملائكة السبعة”، حيث يتم تزيين سبع بنات برداء أبيض، كدلالة على ملائكة السماء السبع.

وفي اليوم السادس يقوم المحتفلون بتقديم الأضحية، بذبح بقرة كقربان لآلهة الشمس، ويعد لحم الاضحية “طعام مبارك” يسمّى “سمات”.

أما في اليوم السابع والأخير تقام مراسم أخرى خاصة للإشارة الى انتهاء العيد.