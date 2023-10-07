أكتوبر 08, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد (جما)

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فى :شؤون ايزيدية
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النائب الأول لرئيس مجلس النواب يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد (جما)

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، ابناء الطائفة الأيزيدية بمناسبة عيد الجماعية (جما).

وقال المندلاوي، في بيان: “أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأخوتنا من أبناء شعبنا الأيزيديين، بمناسبة عيد الجماعية (جما)”، متمنياً لهم “دوام الأمن والاستقرار مع باقي مكونات شعبنا الكريم تحت خيمة العراق، مستذكرين حجم المعاناة التي تعرضوا لها من قتل وتشريد وسبي وتهجير”.

وأكد المندلاوي “مساندة السلطة التشريعية، لأي مساع، تهدف إلى إنهاء ملف المختطفات وعودتهم لمناطقهم والنهوض بواقعها الخدمي”.

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