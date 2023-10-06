المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني: نواصل تعاوننا مع الحكومة الاتحادية لوضع حلول نهائية لمشاكل الإيزيديين

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة (6 تشرين الأول 2023)، بيان تهنئة بمناسبة عيد جما الإيزيدي، أكد فيه مواصلة المساعي والتعاون مع الحكومة الاتحادية والجهات ذات الصلة “لوضع حلول نهائية لمشاكل المناطق والمدن التي يقطنها الأخوات والأخوة الإيزيديون”.

وقال المكتب في بيان: “بمناسبة حلول عيد جما للأخوات والأخوة الإيزيديين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والشخصيات والشيوخ الإيزيديين والمجلس الروحي للديانة الإيزيدية وجميع الأخوات والأخوة الإيزيديين، ونأمل أن يقضوا هذا العيد بسعادة وهناء”.

وأضاف: “بهذه المناسبة نؤكد مرة أخرى على تعزيز روح التآلف والتعايش المشترك بين جميع المكونات المتعددة في إقليم كوردستان، وندعو إلى العمل معاً من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وهذه التجربة”.

وتابع: “نجدد التأكيد كما هو الحال دائم على مساندتنا ودعم الرئيس بارزاني لتحقيق الاستقرار والرفاهية والاحتياجات والمطالب المشروعة للإيزيديين، كما سنواصل مساعينا وتعاوننا مع الحكومة الاتحادية والجهات ذات الصلة لوضع حلول نهائية لمشاكل المناطق والمدن التي يقطنها الأخوات والأخوة الإيزيديون”.

واختتم بالقول: “مرة أخرى، نبارك للأخوات والأخوة الإيزيديين بعيد جما، ونأمل أن تكونوا بخير وسعادة وافرة”.