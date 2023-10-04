لالش شنكال و مكاتبه يدعموا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم ئيسيان

مركز لالش شنكال و مكاتبه

بتاريخ ( ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ ) وبمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد، قام مركز لالش شنكال بمد يد العون لمجموعة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام في إعدادية مخيم ئيسيان للدراسة الكوردية.

حيث تم تزويدهم بالحقائب و القرطاسية .

و جأءت هذه المبادرة من خلال زيارة ممثل مركز لالش شنكال الى اعدادية مخيم ئيسيان. حيث استقبل من قبل الهيئة التدريسية للمدرسة .

من جانبها اشادتت إدارة المدرسة بهذه الالتفاتة الجميلة من قبل مركز لالش شنكال و تمنت لهم دوام التوفيق والنجاح.