أكتوبر 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال و مكاتبه يدعموا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم ئيسيان

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال و مكاتبه يدعموا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم ئيسيان

مركز لالش شنكال و مكاتبه
بتاريخ ( ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ ) وبمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد، قام مركز لالش شنكال بمد يد العون لمجموعة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام في إعدادية مخيم ئيسيان للدراسة الكوردية.

حيث تم تزويدهم بالحقائب و القرطاسية .

و جأءت هذه المبادرة من خلال زيارة ممثل مركز لالش شنكال الى اعدادية مخيم ئيسيان. حيث استقبل من قبل الهيئة التدريسية للمدرسة .
من جانبها اشادتت إدارة المدرسة بهذه الالتفاتة الجميلة من قبل مركز لالش شنكال و تمنت لهم دوام التوفيق والنجاح.

 

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