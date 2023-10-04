زيارة الى مدارس الدراسة العربية والكوردية في مخيم الداوودية

زيارة الى مدارس الدراسة العربية والكردية في مخيم الداوودية

لالش شنكال ومكاتبه

زار ممثل عن مكتب لالش تل بنات القديمة السيد (تحسين محو احمد) آلى مدارس في مخيم الداوودية للدراسة العربية والكوردية بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد حيث التقى بمديري المدارس والوقوف على احتياجاتهم.

ومن خلال الزيارة تم تزويد ادارات المدارس ببعض الاحتياجات الضرورية منها اوراق ايفور وحبر الطابعة واقلام الملخص السبوري وبعض المستلزمات للطلبة الايتام والمتعففين.

ومن جانبهم، قدمت ادارات المدراس المذكورة الشكر والتقدير الى مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في المخيمات.