أكتوبر 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع القرطاسية على طلبة مدارس ناحية القحطانية وقرية وردية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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توزيع القرطاسية على طلبة مدارس ناحية القحطانية وقرية وردية

مكتب لالش كرعزير
بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد 2024/2023 ونظرا للأوضاع المادية الصعبة التي تواجه الكثير من الطلبة في بداية كل فصل دراسي جديد مما يمنعهم من الحصول على لوازم دراسية ضرورية، قام مكتب لالش كرعزير في يوم الاحد 2023/10/1 بتوزيع القرطاسية على (40) طالب وطالبة في اربع مدارس إبتدائية ضمن حدود ناحية القحطانية (مدرسة الوردية الاساسية للدراسة الكردية، مدرسة جيلان للدراسة الكردية، مدرسة القحطانية الاولى المختلطة، مدرسة الوردية التكميلية) وبواقع (10) طلاب لكل مدرسة.

حيث حضر التوزيع وفد من مكتب كرعزير الى جانب الهيئات الادارية والتدريسية للمدراس المذكورة.

هذا وبدورها قدمت الهيئات الادارية والتدريسية للمدارس أعلاه شكرها وامتنانها لمركز لالش الثقافي والاجتماعي ومكاتبها لدعمهم المستمر لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

جدير بالذكر ان مركز لالش شنكال ومكاتبه يقومون بتوفير الاحتياجات الضرورية للطلبة المتعففين مع بداية كل عام دراسي جديد في مختلف مناطق شنكال وكذلك في مخيمات النازحين في اقليم كردستان.

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