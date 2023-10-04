إحياء الذكرى الـ ( ٢٠ ) لتأسيس مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الثلاثاء المصادف ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان يقيم حفل إحياء الذكرى الـ ( ٢٠ ) لتأسيسه و بحضور السيد سعيد جردو رئيس الهيئة العليا للمركز و السيد سفر أفريفي مسؤول المكتب الثقافي للفرع الــ ( ٢٠ ) و السيد صادق علو مسؤول لجنة محلية الشيخان للحزب الديمقراطي الكوردستاني و السادة مدراء و مسؤولي و ممثلي الدوائر الحكومية و المؤسسات و الجمعيات و وجهاء و مثقفي المنطقة ،

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إكراماً لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزانيين الخالدين و بعدها ألقيت كلمة الترحيب من قبل رئيس مركز لالش / الشيخان السيد آزاد مراد و ثم ألقيت كلمة من قبل رئيس الهيئة العليا لمركز لالش السيد سعيد جردو قدم التهاني للهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان و منتسبيه و كذلك ذكر في كلمته دور مراكز و مكاتب لالش الفعال في إقامة النشاطات و الفعاليات المتنوعة و ديمومة الثقافة و بعدها بدأت فقرات الحفل تضمنت محاضرة للسيد كريم سليمان أحد مؤسسي المركز و أول رئيس للمركز في ٢٠٠٣ و وكيل وزير الزراعة و الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان ذكر في أستهلال محاضرته بتنظيم لجنة تحضيرية أستعداداً لإقامة و إدارة المؤتمر الأول في ٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ و ثم سرد أهم النشاطات و الفعاليات الثقافية و الفنية و الإجتماعية و الدورات و الندوات و ورش عمل للمركز و إصدار مجلة ( چرایێ لالش ) و في الفقرة الثانية من الحفل تم تكريم أعضاء الهيئات الإدارية للمؤتمرات السابقة بدرع مركز لالش تثميناً و تقديراً لدورهم الفعال في المركز و بهذه المناسبة قدمت هديتين تقديريتين إلى مركز لالش / الشيخان من قبل لجنة محلية الشيخان و المركز الثقافي في الشيخان تثميناً و تقديراً لدوره الفعال في المنطقة و في ختام الحفل قدم الحضور التهاني لأعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان .