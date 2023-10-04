نائب عراقي: اعداد 5 آلاف وثيقة للتعريف بالإبادة الجماعية للكورد الايزيديين

أكد النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خالد ريكاني، اليوم الاربعاء، انه تم جمع 5 آلاف وثيقة بخصوص قضية الكورد الايزيديين باعتبارها إبادة جماعية لتقديمها الى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ريكاني لـ(باسنيوز): “من المقرر أن يقوم وفد دولي غير حكومي خاص بعمليات الإبادة الجماعية من محافظة دهوك بزيارة الى فرنسا الشهر المقبل للمشاركة في اليوم العالمي للإبادة الجماعية”.

واضاف “نريد أن يتم الاعتراف بقضية مأساة الكورد الايزيديين على أنها إبادة جماعية، ولكون العراق ليس عضوا في محكمة لاهاي، فإن قضية الكورد الايزيديين لم يتم الاعتراف بها لحد الآن كإبادة جماعية على المستوى الدولي”.

مبيناً أنه “سنقدم 5 آلاف وثيقة الى محكمة لاهاي حول عمليات القتل والترحيل وغيرها من قضايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش، حتى يتمكنوا من الضغط على العراق للاعتراف بالجريمة على أنها جريمة إبادة جماعية ويصبح عضوا في المحكمة”.

مردفاً بأنه “يجب على محكمة لاهاي أن تعترف بهذه الجريمة على أنها جريمة إبادة جماعية، وهو ما سيعوض جميع ضحايا هذه القضية مادياً ومعنوياً”.