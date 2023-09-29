مكتب لالش تل بنات يناقش اوضاع الطلبة الايزيديين مع النائبة فيان دخيل

اعلام مركز لالش شنكال

ضمن نشاطات مكاتب لالش التابعة لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع شنكال، زار مدير مكتب لالش تل بنات القديمة الى مكتب النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل بمدينة دهوك.

وتم خلال الزيارة التي جرت في يوم الاربعاء الموافق 27/9/2023 مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص أوضاع الطلبة الايزيديين في جامعة الموصل وموضوع التعيينات بالنسبة للخريجين والطلبة الاوائل على الأقسام في جامعة دهوك.

ومن خلال الحديث ابدت النائبة فيان دخيل استعدادها للاتصال بالجهات ذات العلاقة من اجل حلحلة المشاكل العاجلة التي يمكن حلها بصورة سريعة، وفعلا تم معالجة عدة حالات من خلال الاتصال ببعض السادة المعنيين بهذا الملف.

كما اكدت استعدادها الدائم للتعاون مع جميع الجهات الرسمية والمراكز والمنظمات المدنية والثقافية المعنية بامور الطلبة.

كما اشادت النائبة بجهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في سعيهم لدعمهم المستمر ومتابعتهم لشؤون الطلبة سواءً المدارس او في الجامعات.