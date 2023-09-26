فيان دخيل تؤكد استكمال سعيها لاستجواب وزيرة الهجرة بسبب ملفات فساد وسرقات

كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، اليوم الاثنين، عن معاناة النازحين في محافظة دهوك من أوضاع معيشية «مزرية»، وفيما بيّنت أن النازحين تسلموا فقط سلة أو سلتين غذائيتين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، أكدت أن هذه الملفات تستدعي استكمال سعيها لاستجواب الوزيرة ايفان فائق جابرو.

وأكدت النائبة فيان دخيل في مؤتمر صحفي، أنها زارت بعض مخيمات النازحين في دهوك واطلعت على أوضاع النازحين في هذه المخيمات.

مضيفة أنه «بعد 9 سنوات فإن النازحين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وصعبة جداً وذلك بسبب الفساد الموجود في وزارة الهجرة والمهجرين خصوصا ما يتعلق بالسلة الغذائية، إذ تم توزيع سلة غذائية واحدة على النازحين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في بعض المخيمات، وفي بعضها سلتين فقط، كما تم توزيع سلة صحية ومنزلية واحدة».

كما بينت دخيل أن «النازحين استلموا سلة غذائية واحدة رغم التخصيصات المالية المتوافرة لوزارة الهجرة والمهجرين»، لافتة إلى أن «هذا الموضوع كبير وفيه سرقات كبيرة ونحن ماضون في فتح هذه الملفات حتى نستكمل استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين على الكثير من الملفات في الوزارة».

هذا وسبق أن أكدت النائبة فيان دخيل في 14 آب المنصرم عزمها استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، بسبب ملفات فساد في الوزارة.

سبق ذلك في 14 أيار/ مايو 2023،أن اتهمت دخيل، وزيرة الهجرة باتخاذ إجراء تعسفي ومحاولة الابتزاز «الرخيص»، وذلك في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة ومجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان، مبينة أن الوزيرة «أوقفت تحديثات صرف المنح المالية للنازحين».