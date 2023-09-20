تعيين حسين كورو قائدي مستشاراً في رئاسة إقليم كوردستان

صدر قرار بتعيين حسين كورو قائدي، مستشاراً في رئاسة إقليم كوردستان.

وبموجب الكتاب ذي الرقم (321) الصادر من رئاسة إقليم كوردستان والموقع من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، فقد تم تعيين حسين كورو إبراهيم برتبة مستشار على ملاك رئاسة إقليم كوردستان.

القرار الذي صدر استناداً لقانون رئاسة إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2005 المعدل وقانون ديوان رئاسة إقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2005، دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن حسين كورو قائدي كان يشغل منصب مسؤول ملف الإيزيديين المختطفين لدى تنظيم داعش بمكتب نيجيرفان بارزاني، حيث استحدث هذا المنصب لإنقاذ وتحرير الإيزيديين الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي حينما اجتاح سنجار/ شنكال في صيف 2014 وارتكب فيها إبادة جماعية بحق أهلها، حيث قتل الرجال واختطف النساء والأطفال، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى إقليم كوردستان، حيث يقيم أغلبهم في مخيماته حتى الآن.

وفي بيان أصدره رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في الذكرى السنوية التاسعة للإبادة، قال: “كنتيجة لوحشية داعش، استشهد أكثر من 5000 إيزدي على يد داعش، منهم 400 قتلوا بصورة جماعية في قرية كوجو. لقد تم حتى الآن العثور على 83 مقبرة جماعية، ولا يزال 135 ألف نازح إيزدي يقيمون في المخيمات تحت الخيم وفي ظل أوضاع صعبة، وانتشر 189 ألفاً منهم في مدن وقصبات إقليم كوردستان، بعد تشريدهم من منطقة سنجار. كذلك بات 2745 طفلاً بلا أبوين نتيجة هجوم داعش. هذا يضاف إلى آلاف آخرين من الإيزديين الذين هاجروا إلى أوروبا ودول أخرى وانقطعوا عن أرضهم ووطنهم وأهلهم”.

وتابع: “للأسف لا تزال 1244 فتاة وسيدة و1402 من الشباب والرجال الإيزديين المختطفين بلا أثر”، مبيناً: “وتم إلى الآن تحرير 1208 امرأة و339 رجلاً و2023 طفلاً”، مشدداً على استمرار جهود العثور على المختطفين وإنقاذهم.

وكان قائدي أحد الفائزين بجائزة الأم تيريزا مشاركة مع أشخاص آخرين في 2019.