مضى على اختطافها 9 سنوات.. تحرير فتاة ايزيدية في مخيم الهول

أعلن مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين، حسين قائدي، الإفراج في مخيم الهول عن كوردية إزيدية مختطفة.

الفتاة كانت قد اختطفت عام 2014 من قبل تنظيم داعش، ومن المقرر تعود إلى ذويها في سنجار.

حسين قائدي قال لشبكة رووداو اعلامية، الأربعاء (20 أيلول 2023)، إنه “تم العثور على فتاة كوردية إزيدية تبلغ 21 عاماً اسمها فريال خضر في مخيم الهول”، مشيراً إلى الافراج عنها “تم عبر عدد من الأشخاص”.

واختطفت فريال خضر عام 2014 من قبل داعش عندما كانت تبلغ 12 عاماً ونقلها مسلحو التنظيم إلى سوريا.

مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين أشار إلى “فريال تتواجد حالياً في روجآفا من المقرر أن تعود هذه الأيام إلى ديارها في قرية دوكري بقضاء سنجاري”.

في 3 حزيران، أعلنت سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ناديا مراد، عن تحرير ست نساء إزيديات كن محتجزات لدى تنظيم داعش.

وذكرت مراد، أنه “بعد اسابيع من التحقق والعمل، يسعدني ان أعلن اننا استطعنا تحرير ست نساء إزيديات تم أسرهم من قبل تنظيم داعش”، مشيرة الى أن عملية التحرير تمت بمساعدة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

بحسب آخر إحصائية أعلن عنها مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين في آب 2023، تم إنقاذ 3 آلاف و570 مختطفاً إزيدياً، بينهم 1,208 نساء، من أصل 6 آلاف و417 تم خطفهم من قبل التنظيم في عام 2014.

بحسب هذه الإحصائية، يبلغ عدد الإزيديين في العراق 550 ألفاً، منهم 325 ألفاً يعيشون في إقليم كوردستان في مخيمات وخارجها، و120 ألفاً هاجروا إلى خارج البلاد.