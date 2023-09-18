الداخلية: إعداد برنامج خاص لضمان شمول الأقليات بعقود الوزارة

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، آلية إعلان نتائج القرعة للمقبولين بصفة عقد على ملاكها، فيما أعلنت إعداد برنامج خاص لشمول الأقليات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القرعة الثانية لفرز أسماء المقبولين في الوزارة بصفة عقد، أجريت بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقادة الوزارة والكثير من الشخصيات”.

وأضاف المحنا، أن “الموارد البشرية في الوزارة، قامت خلال الفترة الماضية بعمليات كبيرة لفرز الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الوظيفة واستبعاد الأشخاص غير المطابقين”، مشيرا إلى “إعداد برنامج خاص لضمان شمول الأقليات والنسب وفق المحافظات، إذ إن كل محافظة لديها خصوصية معينة في سكانها”.

وتابع أن “نتائج القرعة ستعرض للجمهور من خلال أرقام المتقدمين دون أسماء، حرصاً على الجانب الأمني، حيث سيتم إرسال رسائل على أرقام هواتفهم”.